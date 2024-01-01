Картины маслом Причалы

Все причалы мира не похожи друг на друга, даже если приспособлены для одинаковых нужд. Это место, откуда мы оправляемся в фантастические водные путешествия, где ждем любимых, где работают люди. Это могут быть фундаментальные строения, выдающиеся далеко в водные просторы, а могут быть небольшие полуразвалившиеся бревенчатые конструкции, которые впрочем ну очень романтично смотрятся на фоне заката.

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