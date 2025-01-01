8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Троянские женщины поджигают свой флот Лоррен Клод

Aртикул 86958C Лоррен Клод
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 29x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Троянские женщины поджигают свой флот" Лоррен Клод по цене от 8490 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Троянские женщины поджигают свой флот" Лоррен Клод можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Лоррен Клод

Пейзаж с нимфой ЭгериейПейзаж с Ацисом и ГалатеейКлассический морской порт на закатеКаприччио с руинами Римского ФорумаПейзаж с танцующими нимфой и сатиромХудожник, изучающий природуПейзаж с танцующими сатирами и нимфамиИаков с Лаваном и его дочерьмиВосход
Смотреть все

Тематика: Корабли

Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиКорабль в бушующем море (Ship in rough sea)Бриг Меркурий в лунном свете (1874)Корабль на закатеРусская эскадра на Севастопольском рейде (Russian fleet at Sevastopol harbor)Корабль в океанеЧесменский бой 25-26 июня 1770 годаСинопский бой (дневной вариант) (Battle of Sinop (daytime version)Морское сражение при Наварине 2 октября 1827 года (Sea battle at Navarino on October 2, 1827)
Смотреть все

Тематика: Причалы

Черноморское побережьеПришвартованные лодки (набережная, люди разгружают баржи с песком)Причал (Berth)Каждый день - это шанс, чтобы стать лучше. Не потеряй этоПричал лодокПричал лодокПричал у берега океана (Berth)Старый лодочный причал (Old pier)Девушка на причале (Girl on quay)
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикДеревянный домик в лесуСад (Garden) №8Вид на побережье №2Италия (Italy) №2Цветочный рынокМаяк (Lighthouse)
Смотреть все

Век: 17-й век

Две женщины у окна (1655-1660)Девушка с жемчужной сережкойЛимоны (Lemons)Поцелуй ИудыПейзаж №3Медвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовНочной дозорПрометей прикованный
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяЛетний садПадший ангелГолубые танцовщицыПервая дуэльАбстрактный лес - вид 2Девушка на пляже №4Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)
Смотреть все

Стиль: Классицизм

Триумф ВенецииИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеДиана и КупидонДевушка в объятиях рыцаря в доспехахНой ведет животных в ковчегБегущий заяц с ушимиЛошадь в профильБорзая, выходящая налевоСвадьба королевы Виктории, 10 февраля 1840 года
Смотреть все