Картины маслом Романтизм

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8 (495) 648-66-46
8 (495) 648-66-46
м.Алексеевская, пр-т Мира 101Вс2, 1-ый этаж
пн-пт 10-19
сб 12-17, вс выходной
da1203240@mail.ru
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Ночь (Night)
арт. 67217B
Стэнс Лео
Цена от
6280
Дом у озера (The Lake house)
арт. 66555D
Кинкейд Томас
Цена от
6390
Девушка с горшком роз
арт. 16929D
Тропинин Василий
Цена от
6270
Портрет детей художника
арт. 16922C
Маковский Константин
Цена от
6500
Портрет Марии Ивановны Лопухиной
арт. 16915D
Боровиковский Владимир
Цена от
6270
Девушка в платке
арт. 16914D
Цена от
6300
Девушка в костюме Флоры
арт. 16913D
Маковский Константин
Цена от
6280
Итальянский полдень (Девушка в виноградом)
арт. 16560D
Брюллов Карл
Цена от
6260
Вирсавия
арт. 16505D
Брюллов Карл
Цена от
6300
Портрет сестер Шишмаревых
арт. 16504D
Брюллов Карл
Цена от
6280
Княжна Тараканова
арт. 16498D
Флавицкий Константин
Цена от
6280
Спаниель и фазан
арт. 411521D
Ландсир Эдвин
Цена от
6290
Собака-лев Мальты - последний из его племени
арт. 411520D
Ландсир Эдвин
Цена от
6280
Портрет терьера, Собственность Оуэна Уильямса
арт. 411519D
Ландсир Эдвин
Цена от
6270
Дональд Макинтайр
арт. 411518D
Ландсир Эдвин
Цена от
6290
Кошачья лапа
арт. 411517D
Ландсир Эдвин
Цена от
6240
Портрет мистера Ван Амбурга
арт. 411516D
Ландсир Эдвин
Цена от
6290
Изучение мертвой цапли
арт. 411515D
Ландсир Эдвин
Цена от
6310
Спаниель лежа
арт. 411514D
Ландсир Эдвин
Цена от
6510
Копия после Рубенса "Охота на волка и лиса"
арт. 411513D
Ландсир Эдвин
Цена от
6320
Группа животных, Женева
арт. 411512D
Ландсир Эдвин
Цена от
6350
Молитва леди Годивы
арт. 411511D
Ландсир Эдвин
Цена от
6280
Этюд собаки лежа
арт. 411510D
Ландсир Эдвин
Цена от
6340
Портрет молодой девушки
арт. 411509D
Ландсир Эдвин
Цена от
6290
День аренды в пустыне
арт. 411508D
Ландсир Эдвин
Цена от
6470
Олень и оленьи собаки в горном потоке
арт. 411507D
Ландсир Эдвин
Цена от
6280
Репродукция фотографии после картины Эдвина Генри Ландсира
арт. 411506D
Ландсир Эдвин
Цена от
6240
Избранное, собственность H.R.H. Принц Джордж из Кембриджа
арт. 411505D
Ландсир Эдвин
Цена от
6270
Горный пейзаж
арт. 411504D
Ландсир Эдвин
Цена от
6270
Монарх Глен
арт. 411503D
Ландсир Эдвин
Цена от
6220
Лев защищает свою добычу
арт. 411502D
Ландсир Эдвин
Цена от
6340
Лев: ньюфаундленд
арт. 411501D
Ландсир Эдвин
Цена от
6290
Сцена из сна в летнюю ночь. Титания и Нижняя
арт. 411500D
Ландсир Эдвин
Цена от
6360
Нищий
арт. 425845D
Вальдмюллер Фердинанд Георг
Цена от
6260
Человек с шкатулкой
арт. 425844D
Вальдмюллер Фердинанд Георг
Цена от
6270
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