Картины маслом Эскиз

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8 (495) 648-66-46
8 (495) 648-66-46
м.Алексеевская, пр-т Мира 101Вс2, 1-ый этаж
пн-пт 10-19
сб 12-17, вс выходной
da1203240@mail.ru
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Эскиз
Пейзаж Эскиз
арт. 408612D
Коул Томас
Цена от
6320
Эскиз для натюрморта из фруктов и цветов
арт. 409138D
ван Хёйсум Ян
Цена от
6270
Букет весенних цветов в терракотовой вазе
арт. 409135D
ван Хёйсум Ян
Цена от
6280
Натюрморт с фруктами
арт. 409134D
ван Хёйсум Ян
Цена от
6280
Рождество 1900 Года. Эскиз композиции
арт. 408397D
Анкер Микаэль
Цена от
6350
Рождество 1900 Года. Эскиз композиции
арт. 408395D
Анкер Микаэль
Цена от
6350
Портрет полковника Х.С. Вейр, Агрикола
арт. 407413D
Олден Уир Джулиан
Цена от
6290
Роберт Вейр
арт. 407410D
Олден Уир Джулиан
Цена от
6290
Портрет Роберта Ф. Вейра, М.Д.
арт. 407409D
Олден Уир Джулиан
Цена от
6270
Этюд женской головы
арт. 407398D
Олден Уир Джулиан
Цена от
6280
Профиль голова женщины
арт. 407374D
Олден Уир Джулиан
Цена от
6290
Этюд молодого человека, наклонившегося вперед, чтобы поцеловать руку, для картины " уход блудного сына "(ныне утраченной)
арт. 407556D
Тиссо Джеймс
Цена от
6270
Сирота
арт. 407550D
Тиссо Джеймс
Цена от
6430
Этюд на коленях с двумя ангелами
арт. 407625D
Грюневальд Маттиас
Цена от
6280
Коттедж и деревья
арт. 406968D
Кокс Дэвид
Цена от
6260
Французский рынок
арт. 406946D
Кокс Дэвид
Цена от
6270
Урок фортепиано
арт. 406940D
Кокс Дэвид
Цена от
6310
Лист композиционных исследований речных сцен
арт. 406939D
Кокс Дэвид
Цена от
6230
Ноле, Кент
арт. 406934D
Кокс Дэвид
Цена от
6290
Этюд египтянина на верблюде
арт. 400689D
Лир Эдвард
Цена от
6280
Стоящая фигура человека с посохом
арт. 400231D
Домье Оноре
Цена от
6400
РИСОВАНИЕ
арт. 406247D
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
6320
Академическое изучение мужской фигуры
арт. 406097D
Фортуни Мариано
Цена от
6300
Встреча Марии и Елизаветы
арт. 406032D
Бароччи Федерико
Цена от
6310
Этюд для слуги в «Тайной вечере»
арт. 406031D
Бароччи Федерико
Цена от
6320
Обнаженная мужская фигура играет в шарманку, изучает свой бюст, голову и руки (для “Мадонны дель Пополо", Флоренция, Галерея дельи Уффици)
арт. 406030D
Бароччи Федерико
Цена от
6310
Исследования матери, вынашивающей своего ребенка
арт. 406029D
Бароччи Федерико
Цена от
6260
Три эскиза фигур
арт. 406022D
Бароччи Федерико
Цена от
6310
Группы пасущихся и лежащих овец
арт. 406021D
Бароччи Федерико
Цена от
6300
Этюд матери с ребенком на руках
арт. 406018D
Бароччи Федерико
Цена от
6250
Пять этюдов мужской фигуры и два его правой руки и предплечья (для “Мадонны дель Пополо”, Флоренция, Галерея дельи Уффици)
арт. 406014D
Бароччи Федерико
Цена от
6350
С одной фигурой, поддерживающей другую (для "осаждения")
арт. 406012D
Бароччи Федерико
Цена от
6370
Ангелы в полете и изучение драпировки
арт. 406010D
Бароччи Федерико
Цена от
6320
Три исследования мужской фигуры, как обнаженной, так и одетой (для “стигматизации Святого Франциска", Урбино, Galleria Nazionale delle Marche)
арт. 406009D
Бароччи Федерико
Цена от
6310
Два фигурных этюда, один обнаженный, а другой одетый с путто в руках (для "Мадонны дель Пополо", Флоренция, Галерея дельи Уффици); драпировка этюдов
арт. 406008D
Бароччи Федерико
Цена от
6310
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