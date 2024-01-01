Картины маслом Костумбризм

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8 (495) 648-66-46
8 (495) 648-66-46
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Костумбризм
Появление ангела в семье Тобиаса
арт. 432284D
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
6280
Христофор Колумб и его сын получают гостеприимство в монастыре Ла-Рабида (Испания)
арт. 432283D
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
6280
Американская сцена (Сцены из жизни Андалусии)
арт. 432282D
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
6370
Женщина, которая смеется
арт. 432281D
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
6280
Монахи, пересекающие брод
арт. 432280D
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
6340
Сцена людоедов (Древо смерти)
арт. 432279D
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
6320
Портрет художника (Портрет художника Масиаса)
арт. 432278D
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
6280
Рука Карлоса V
арт. 432277D
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
6300
Шут (Мефистофель)
арт. 432276D
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
6280
Писарро овладевает Тихим океаном от имени королей Испании (Бальбоа овладевает Тихим океаном) (Открытие Южного моря Васко Нуньесом де Бальбоа)
арт. 432275D
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
6240
Испанские типы (Сцены из жизни Андалусии) (этюд)
арт. 432274D
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
6510
Монах художника и его критики
арт. 432273D
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
6350
Последнее
арт. 432272D
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
6260
Открытие завещания
арт. 432271D
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
6370
Пейзаж с деревом
арт. 432270D
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
6260
Испанские типы (Сцены из жизни Андалусии) (этюд)
арт. 432269D
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
6520
Христофор Колумб и его сын Диего просят гостеприимства во францисканском монастыре Санта-Мария-де-ла-Рабида (Испания) (Христофор Колумб с сыном во дворе монастыря Ла-Рабида)
арт. 432268D
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
6370
Продажа титулов (Дом ростовщика)
арт. 432267D
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
6350
Колумба перед мудрецами Саламанки (Колумба перед Советом Саламанки) (Коламбус в университете Саламанки)
арт. 432266D
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
6360
Чтение Дон Кихота
арт. 432265D
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
6280
Пейзаж (Recoleta Bs. As.)
арт. 406266D
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
6370
Тринидад Саравиа де Уэрго
арт. 406265D
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
6280
Убийство Маза
арт. 406264D
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
6220
Портрет миссис Адела Истман де Баррос
арт. 406263D
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
6270
Пейзаж побережья (Сан Исидро)
арт. 406262D
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
6340
Портрет девушки М.Л.С.
арт. 406261D
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
6270
Портрет миссис Эльвира Лаваллея де Кальсадилья
арт. 406260D
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
6270
Пейзаж (Европейская Ферма)
арт. 406259D
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
6300
Портрет Сесилии Р. де Перальты Рамос и ее сына
арт. 406258D
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
6290
Взято из сети, Bs.As.
арт. 406257D
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
6470
Пейзаж (память о Бразилии)
арт. 406256D
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
6310
Известный слепой в Кадисе
арт. 406255D
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
6320
Прибрежный пейзаж с парусниками
арт. 406254D
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
6470
Капрочо (Оливос 13 ноября 1858 г.)
арт. 406253D
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
6390
Пейзаж (Швейцария)
арт. 406252D
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
6310
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