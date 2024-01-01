Постеры Костумбризм

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8 (495) 648-66-46
8 (495) 648-66-46
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Костумбризм
Появление ангела в семье Тобиаса
арт. 432284D
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
1070
Христофор Колумб и его сын получают гостеприимство в монастыре Ла-Рабида (Испания)
арт. 432283D
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
1070
Американская сцена (Сцены из жизни Андалусии)
арт. 432282D
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
1160
Женщина, которая смеется
арт. 432281D
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
1070
Монахи, пересекающие брод
арт. 432280D
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
1130
Сцена людоедов (Древо смерти)
арт. 432279D
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
1110
Портрет художника (Портрет художника Масиаса)
арт. 432278D
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
1070
Рука Карлоса V
арт. 432277D
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
1090
Шут (Мефистофель)
арт. 432276D
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
1070
Писарро овладевает Тихим океаном от имени королей Испании (Бальбоа овладевает Тихим океаном) (Открытие Южного моря Васко Нуньесом де Бальбоа)
арт. 432275D
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
1030
Испанские типы (Сцены из жизни Андалусии) (этюд)
арт. 432274D
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
1300
Монах художника и его критики
арт. 432273D
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
1140
Последнее
арт. 432272D
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
1050
Открытие завещания
арт. 432271D
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
1160
Пейзаж с деревом
арт. 432270D
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
1050
Испанские типы (Сцены из жизни Андалусии) (этюд)
арт. 432269D
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
1310
Христофор Колумб и его сын Диего просят гостеприимства во францисканском монастыре Санта-Мария-де-ла-Рабида (Испания) (Христофор Колумб с сыном во дворе монастыря Ла-Рабида)
арт. 432268D
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
1160
Продажа титулов (Дом ростовщика)
арт. 432267D
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
1140
Колумба перед мудрецами Саламанки (Колумба перед Советом Саламанки) (Коламбус в университете Саламанки)
арт. 432266D
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
1150
Чтение Дон Кихота
арт. 432265D
Муньос Игнасио Мерино
Цена от
1070
Пейзаж (Recoleta Bs. As.)
арт. 406266D
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
1160
Тринидад Саравиа де Уэрго
арт. 406265D
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
1070
Убийство Маза
арт. 406264D
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
1010
Портрет миссис Адела Истман де Баррос
арт. 406263D
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
1060
Пейзаж побережья (Сан Исидро)
арт. 406262D
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
1130
Портрет девушки М.Л.С.
арт. 406261D
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
1060
Портрет миссис Эльвира Лаваллея де Кальсадилья
арт. 406260D
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
1060
Пейзаж (Европейская Ферма)
арт. 406259D
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
1090
Портрет Сесилии Р. де Перальты Рамос и ее сына
арт. 406258D
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
1080
Взято из сети, Bs.As.
арт. 406257D
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
1260
Пейзаж (память о Бразилии)
арт. 406256D
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
1100
Известный слепой в Кадисе
арт. 406255D
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
1110
Прибрежный пейзаж с парусниками
арт. 406254D
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
1260
Капрочо (Оливос 13 ноября 1858 г.)
арт. 406253D
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
1180
Пейзаж (Швейцария)
арт. 406252D
Пуэйрредон Прилидиано
Цена от
1100
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