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8 (495) 648-66-46
8 (495) 648-66-46
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Бакхёйзен Людольф
Картины Бакхёйзен Людольф
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Гавань на море во время грозы
арт. 424235D
Бакхёйзен Людольф
Цена от
1090
Корабли в бурном море, 1698
арт. 424234D
Бакхёйзен Людольф
Цена от
1090
Корабли в бурю
арт. 424233D
Бакхёйзен Людольф
Цена от
1130
от Амстердама
арт. 424232D
Бакхёйзен Людольф
Цена от
1050
с кораблями
арт. 424231D
Бакхёйзен Людольф
Цена от
1080
Вид Эгмонд ан Зее
арт. 424230D
Бакхёйзен Людольф
Цена от
1070
Сцена гавани
арт. 424229D
Бакхёйзен Людольф
Цена от
1070
Семьи Bakhuysen и de Hooghe обедают в Mosselsteiger (Причал Мидии) на Y, Амстердам
арт. 424228D
Бакхёйзен Людольф
Цена от
1090
Моря у побережья с баржей Spritsail
арт. 424227D
Бакхёйзен Людольф
Цена от
1060
Морской бой в картуше
арт. 424226D
Бакхёйзен Людольф
Цена от
1310
Складной лист с рисунками
арт. 424225D
Бакхёйзен Людольф
Цена от
1100
в Амстердаме
арт. 424224D
Бакхёйзен Людольф
Цена от
1040
Человек с деревом, вид сзади
арт. 424223D
Бакхёйзен Людольф
Цена от
1170
Корабли у скалистого берега
арт. 424222D
Бакхёйзен Людольф
Цена от
1170
Корабли на воде для города
арт. 424221D
Бакхёйзен Людольф
Цена от
1100
Морской пейзаж (голландский фрегат, буксирующий скиф)
арт. 424220D
Бакхёйзен Людольф
Цена от
1100
Складной лист с рисунками
арт. 424219D
Бакхёйзен Людольф
Цена от
1100
Риверсайд с пасущимися животными
арт. 424218D
Бакхёйзен Людольф
Цена от
1070
Груз корабля доставлен на берег
арт. 424217D
Бакхёйзен Людольф
Цена от
1110
Пейзаж с замком на скале и фигурами
арт. 424216D
Бакхёйзен Людольф
Цена от
1110
Компания за столом
арт. 424215D
Бакхёйзен Людольф
Цена от
1100
Морское сражение между голландским и английским флотом
арт. 424214D
Бакхёйзен Людольф
Цена от
1150
Ян де Хуг (1650-1731). Двоюродная сестра Анны де Хуг, одетая для стрельбы
арт. 424213D
Бакхёйзен Людольф
Цена от
1060
Морское сражение
арт. 424212D
Бакхёйзен Людольф
Цена от
1150
Труп монарха
арт. 424211D
Бакхёйзен Людольф
Цена от
1060
Корабли в море
арт. 424210D
Бакхёйзен Людольф
Цена от
1090
Голландец отправляется на яхту
арт. 424209D
Бакхёйзен Людольф
Цена от
1110
Лодки в шторм
арт. 424208D
Бакхёйзен Людольф
Цена от
1060
Художник в своей мастерской, рисует портрет дамы
арт. 424207D
Бакхёйзен Людольф
Цена от
1060
Грубое море с голландской яхтой под парусом
арт. 424206D
Бакхёйзен Людольф
Цена от
1080
Корабли в бурном море
арт. 424205D
Бакхёйзен Людольф
Цена от
1090
Корабли в бурном море
арт. 424204D
Бакхёйзен Людольф
Цена от
1100
Голландский Торговец - Корабли в Шторме
арт. 424203D
Бакхёйзен Людольф
Цена от
1050
Корабль в море
арт. 424202D
Бакхёйзен Людольф
Цена от
1100
Береговая линия с мальчиком, управляющим воздушным змеем
арт. 424201D
Бакхёйзен Людольф
Цена от
1090
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