Картина маслом Руанский собор Моне Клод

Aртикул 81320D Моне Клод
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x31 см

    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Руанский собор" Моне Клод по цене от 9380 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Руанский собор" Моне Клод можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Художник: Моне Клод

Тематика: Франция

Тематика: Храмы и соборы

Тематика: Фасады

Жанры: Пeйзaж

Стиль: Импрессионизм

Век: 19-й век

Национальность: Французская

