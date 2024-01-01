Картины маслом Фасады

Лицевая сторона зданий на то и лицевая, чтобы быть красивой, украшенной, вызывать восхищение. Среди элементов фасада выделяют портик, фронтон, прясло, кариатиды, пилястру, колоннаду, окна, двери, которые использовались архитектором, исходя из представлений о стиле. Например, современные высотки, сверкая стеклянными боками, могут обходиться и вовсе без каких-либо выкрутасов.

Картины фасадов зданий — это не только современные и ретро фотографии, но и работы художников, которые могли изобразить даже на первый взгляд непримечательные домики.