Картины маслом Окна

Согласитесь, каждый человек видит окружающий мир по-своему. Даже вид на одну и ту же площадку с разных этажей будет открываться по-другому. Одни каждый день видят из своего окна деревенскую улицу, другие — крупный город, который меняется в зависимости от смены времен года.

Картины видов из окна — как возможность посмотреть на другую вселенную, протянуть к ней руку и вечно строить догадки, что же покажется там в этот раз. Элемент окно в картинах художников встречается достаточно часто. Это могут быть увитые цветами старенькие рамы, современные модели, с горшечными растениями, окна могут открывать взору море, тихую улочку. На некоторых картинах окон в интерьере вы увидите и людей, которые разговаривают, пьют чай, наслаждаются пейзажами. Купить картины маслом с окнами вы можете в интернет-магазине Дас Арт.