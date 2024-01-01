Картины маслом Арки

Аркой называется архитектурный элемент, перекрытие проема в стене или пролета между двумя опорами, как правило, симметричный относительно вертикальной оси. Появились эти арки еще во 2 тысячелетии до н.э. на Древнем Востоке и в Древнем Риме, где вовсю строились здания из кирпича.





Арок может быть несколько видов, но все они будут добавлять романтичности и воздушности зданию или мосту, перекинувшемуся через реку. Кстати, они могут встречаться и как самостоятельные сооружения — Триумфальная арка, Тифлисские Ворота, Лядские ворота, Золотые ворота, Арка дружбы народов. Очень много культовых и узнаваемых сооружений по всему украшены этими архитектурными элементами: Колизей, Главный штаб в Санкт-Петербурге, мечети, церкви, акведуки по всему миру, можно встретить их и на обычных непримечательных улочках.





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