Картины маслом Замки и крепости

Нойшванштайн, Арг-е Бам, Эшфорд, Бран, Каа Лома, Заман, Хоэнверфен, Шенонсо, Фронтенах, Химедзи, Крак де Шевалье, Мирамаре, Пелеш, Столлмейерс. Это совсем не заклинание, а названия самых известных замков мира, памятников культуры и истории! Замки сочетали в себе функции жилого строения и военно-оборонительного укрепления, могли быть обнесены рвом, мостом с подъемным механизмом.

С замками, в которых так легко заблудиться, связывают различные темные силы, вампиров и другую нечисть. В них происходит действие средневековых фильмов и различных литературных произведений.

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