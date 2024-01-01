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Картина маслом Крепостная башня. Нижний Новгород. Из серии архитектурных зарисовок Рерих Николай Константинович

Aртикул 400528D Рерих Николай Константинович
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x26 см

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    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Крепостная башня. Нижний Новгород. Из серии архитектурных зарисовок" Рерих Николай Константинович по цене от 6280 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

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