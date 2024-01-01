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Картина маслом Замок Мейден зимой (The Castle of Muiden in Winter) Беерстратен Ян Авраам

Aртикул 61534D Беерстратен Ян Авраам
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 33x20 см

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    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Замок Мейден зимой (The Castle of Muiden in Winter)" Беерстратен Ян Авраам по цене от 7460 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Замок Мейден зимой (The Castle of Muiden in Winter)" Беерстратен Ян Авраам можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

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