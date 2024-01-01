Нидерланды — одно из самых красивых государств Европы, известное своими красочными полями с лавандой и тюльпанами, старинными ветряными мельницами, яркими домами и живописными каналами, весьма фривольным отношением к запрещенной в других странах марихуане. Голландия способная влюбить в себя с первого взгляда и заставить возвращаться сюда вновь и вновь, она словно магнит притягивает в свои уютные, театральные, изысканные и вольные города.

Здесь жили и работали известные философы, ученые, литераторы и художники, кинорежиссеры и музыканты. Кроме того, здесь очень любят спорт, в частности, футбол, конькобежный спорт и боевые искусства. Картины маслом Голландия это пейзажи Тёрнера, Беерстратена, Моне, Рёйсдала, Ван дер Хейдена, Беркхерда, Санредама и многих других. Купить любые картины маслом Голландии в интернет-магазине Дас Арт.