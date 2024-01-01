Картины маслом Амстердам

Этот столица и крупнейший город и порт Голландии, выросший из маленькой рыбацкой деревни. Здесь живут представители более сотни национальностей, что накладывает определенный отпечаток на культуру, а также расположены офисы крупных корпораций, например, Гринписа. Здесь очень много достопримечательностей, поразительный исторический центр, где сохранилось много средневековых зданий, церквей, развитая сеть каналов. Купить картины маслом Амстердама вы можете в интернет-магазине Дас Арт.