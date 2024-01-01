Столица Нидерландов не только один из древнейших городов Европы, крупный порт, но и сказочно красива. В историческом центре сохранилось очень много средневековых построек: церквей, купеческих и жилых домов. Развита сеть каналов и рек, по которым можно передвигаться на лодках и катерах вдоль разноцветных и разноразмерных домов. Очень много красивых мостов, которые соединяют берега уже не один век.

Этот город привлекает своей пестрой оболочкой, не такими строгими законами как у нас, историей. Постеры Амстердам расскажут вам о столице в разные времена года и исторические периоды. Они смогут украсить любой интерьер и станут отличным подарком.