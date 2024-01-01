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Постеры Голландия

Иероним Босх, Рембрандт ван Рейн, Винсент ван Гог, Морис Корнелис Эшер — самые известные художники Нидерландов, также здесь учились и писали философы Эразм Роттердамский, Спиноза, Декарт. И этот список можно продолжать бесконечно. Богаты людьми Нидерланды, как и своими природными красотами, цветами, архитектурными идеями. Реки и каналы, лодочки, разноцветные домики, сотни велосипедов, — так сказочно!


Постеры Голландии покажут вам страну в исторических переплетениях и ее новейший облик.

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Амстердам Гаага Роттердам
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