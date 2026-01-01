8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Голландский пейзаж (A Dutch Town Scene) Куккук Виллем

Aртикул 63156A Куккук Виллем
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 23x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Голландский пейзаж (A Dutch Town Scene)" Куккук Виллем  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Голландский пейзаж (A Dutch Town Scene)" Куккук Виллем можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Голландский пейзаж (A Dutch Town Scene)" Куккук Виллем станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Художник: Куккук Виллем

Тематика: Городская жизнь

Тематика: Голландия

Жанры: Пeйзaж

Стиль: Реализм

Век: 20-й век

Национальность: Голландская

