8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом На валу. Утрехт (On the Ramparts of Utrecht) Санредам Питер Янс

Aртикул 62920D Санредам Питер Янс
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 26x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "На валу. Утрехт (On the Ramparts of Utrecht)" Санредам Питер Янс по цене от 9310 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "На валу. Утрехт (On the Ramparts of Utrecht)" Санредам Питер Янс можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Санредам Питер Янс

Старая ратуша в Амстердаме (The Old Town Hall in Amsterdam)Интерьер церкви в Голландии (The interior of the church in the Netherlands)Ратуша в Гарлеме (City Hall in Harlem)Марс, Венера и Амур (Mars, Venus and Cupid)Интерьер церкви в Голландии (The interior of the church in the Netherlands)Интерьер церкви в Голландии (The interior of the church in the Netherlands)Интерьер церкви в Голландии (The interior of the church in the Netherlands)Интерьер (Interior)Интерьер церкви в Голландии (The interior of the church in the Netherlands)
Смотреть все

Тематика: Дороги и тропинки

Московский дворикРожьМосковский дворик (оригинальная цветопередача)Сестрорецкий бор (Forest)На опушке соснового лесаДождь в дубовом лесуВесна в Италии (Spring in Italy)Прогулка в лесуЗимний пейзаж (Winter Landscape) №4
Смотреть все

Тематика: Голландия

Замок Мейден зимой (The Castle of Muiden in Winter)Люди на голландской улице (Figures in a Dutch Street)Голландский пейзаж (A Dutch Town Scene)Интерьер церкви в Голландии (The interior of the church in the Netherlands)Руины замка Бредерод (The Ruins of Brederode Castle)Городской пейзаж (The urban landscape)Голландия (Holland) №6Голландия (Holland)Голландия
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикМосква (Moscow) №10Итальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянский дворик
Смотреть все

Стиль: Барокко

Натюрморт (Still-life) №19Девушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовПейзаж №3Прометей прикованный
Смотреть все

Век: 17-й век

Девушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовПейзаж №3Прометей прикованныйНочной дозор
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаляСад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисамиДевушка с жемчужной сережкойЗвёздная ночьИрисыНочной дозорПшеничное поле с кипарисами v.2Монах и монахиня
Смотреть все

Графика: Рисунок

Девушка на пляже №4Рисунок двух профилей одной непрерывной линиейОливки №3Сказочный дирижабльОдуванчики №6Цветок макаРыжеволосая девушка в черных чулкахОхота на львов ( A Lion Hunt)4 огненные девушки
Смотреть все