Постеры Замки и крепости

Нет ничего романтичнее и одновременно мистичнее замковых комплексов: в этой башне, скрываясь от дракона, наверняка когда-то сидела принцесса и ее вызволял прекрасный принц, а в этом подземелье живут привидения, а в этом орудовал граф Дракула... Эти старинные строения в большом количестве разбросаны по Европе и Азии, вы наверняка слышали названия замка Химэдзи, Шато же Гизор, Каркасон, Нойшванштайн, крепость Бип, Михайловский замок в России. Купить постеры замков вы можете в интернет-магазине Дас Арт.