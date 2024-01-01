Картины маслом Колонны

Колонной называется архитектурный столб, часто имеющий цилиндрическую форму и выполненный из камня, дерева или металла. Он может использоваться как самостоятельный элемент (Ростральные колонны, Александрийский столп, колонна Короля Сигизмунда, монумент Адмиралу Нельсону, Вандомская колонна), так и выполнять функцию поддержки балочных перекрытий или арок. Это мы можем увидеть в соборах и дворцах, которые из-за этого убранства выглядят выше, строже и торжественнее.

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