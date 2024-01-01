Картины маслом Балконы

Привычная нам площадка с перилами, выступающая из стены на балках и позволяющая нам вешать белье на улице и «гулять», не выходя и дома, может быть настоящим произведением искусства, где архитектор может применить все свои фантазии. В последнее время большое значение приобретают перила, которые могут быть изготовлены из различных материалов и иметь самую необычную форму.

В нашем каталоге вы найдете и картины с балконами, которые привлекали внимание живописцев, например, Карла Густава, Гвидо Борелли, Евы Гонсалес, Джеймса Уистлера. Часто они создают впечатление, будто мы смотрим из помещения на то, что происходит там за балконом, и можем только фантазировать, что же видел сам автор.