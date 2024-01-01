Картины маслом Улицы

Белоснежные греческие улочки с выходящими на них голубыми балкончиками, праздничные парижские, тихие итальянские переулки, увитые плющом и кажущиеся теплыми из-за цвета домов, строгие современные проспекты, серые домины на широких улицах, глядящие на нас с ретро фотографий.





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