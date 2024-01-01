Картины маслом Франция

Республика Франция одна из самых развитых и древнейших стран Европы, экономический, культурный центр и место, куда стремятся попасть все влюбленные парочки. Сена, Эйфелева башня, Лувр, Елисейские поля, Собор Парижской Богоматери, утренние круассаны действуют на мечтателей просто магическим образом! Здесь родились и творили Антуан Ватто, Франсуа Буше, Огюст Роден, Оноре де Бальзак, Вольтер, Руссо и Дидро и многие другие. Здесь возникли кубизм, фовизм, пуантилизм и многие другие течения искусства и мысли.

Франция это настоящий клад из дворцово-парковых ансамблей, замков, базилик, соборов, площадей — перечислить все просто невозможно. На своих картинах маслом Францию изображали и великие художники: Ван Гог, Нестеренко, Моне, Гальен, Буше, Коровин, Франсия, Сислей и другие. Вы можете купить картину маслом Франция в интернет-магазине Дас Арт.