Картины маслом Париж

Столица Франции настоящий культурный, экономический, политический и модный центр, глобальный и один из самых романтичных городов мира. Здесь в веках сложился исторический центр — остров Сите и расположены многочисленные туристические достопримечательности, посмотреть на которые съезжаются со всего мира. Это знаменитый Лувр и дворцово-парковый комплекс Версаль, многочисленные соборы, театры и музеи, конечно же, Эйфелева башня, даже кладбище Пер-Лашез, где нашли покой многие культовые личности, является местом паломничества.

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Столицу Франции можно смело называть городом-музеем. Каждая улочка, буквально каждое здание может представлять собой культурную ценность. Сколько песен спето о красоте Парижа, сколько стихов написано, сколько фильмов здесь снято! Каждая девушка хочет получить признание в любви именно на вершине самой Эйфелевой башни и в подарок настоящие французские духи.

Набережные Сены, дворцы Фонтенбло и Версальский входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а музей Лувр является одним из самых посещаемых в мире! Еще бы, ведь именно здесь хранится знаменитая Мона Лиза и Венера Милосская. Даже кладбища представляют собой места паломничеств, так как здесь нашло покой множество знаменитостей.

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