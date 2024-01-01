Постеры с видами Парижа

Париж считается самым романтичным городом на Земле, и потому постеры с видами французской столицы пользуются большой популярностью среди представительниц прекрасного пола. Но помимо романтичного ореола, Париж интересен и архитектурой: Эйфелева башня, Лувр, Нотр-Дам-Де-Пари, Сад Тюильри, Триумфальная арка – список достопримечательностей можно продолжать бесконечно. Они стали основой для печати красивых постеров для любых интерьеров.





Как выбрать постер с видами Парижа?





Каталог компании DasArt насчитывает сотни возможных вариантов постеров с видами и духом Парижа. На страницах могут быть найдены и работы известных и провинциальных художников, фотографии и репродукции, французские плакаты, некогда украшавшие Париж, батальные и исторические полотна. Каждый из них может стать прекрасным подарком или украшением собственного интерьера:













Каждый, кто обратится к нашему каталогу, найдет подходящий постер. Не придется даже переживать о соответствии постера стилю интерьера: с помощью эффектов удастся вписать практически любую работу хоть в прованс, хоть в сканди, хоть в хай-тек или английскую классику. А многие полотна могут и вовсе стать основой для модульных картин.





Поэтому после выбора сюжета достаточно определиться лишь с характеристиками – носителем, размером, обрамлением и эффектами.





Печать постеров на тему Париж





Напечатать постер «парижской» тематики можно и на холсте, и на фотобумаге. В обоих случаях цветопередача и уровень детализации потрясают воображение. Холст дополнительно может стать основой для росписи маслом. Только представьте игру красок парижской улицы, написанной рукой опытного художника. Холст легко натянуть на подрамник, а то и вовсе обрамить в багет, превратив постер в живописный шедевр.





Выбрать бумагу стоит за ее плюсы. Печать на фотобумаге имеет свои преимущества: вместо привычного багета можно воспользоваться фоторамкой, что дополнительно подчеркнет уникальность работы, предотвратит ее разрушение с течением десятилетий и позволит вписать в современный интерьер. Например, знаменитая картина «Двое под зонтом» в тонкой алюминиевой рамке украсит интерьер в стиле Хай-тек. Та же картина, но в рамке в белых цветах с золотистым орнаментом, станет дополнением интерьера в стиле версаль или рококо.





Размеры постеров выбирают по принципу свободного пространства: на стену, заполненную предметами мебели и другими постерами или фотоработами, вешают небольшие плакаты. А на свободные стены, особенно в помещениях большой площади, можно повесить постер размером 1,5х1,3 м. Он будет смотреться органично, а высокая детализация печати сделает работу не похожей на банальные фотообои. Нужный размер подбирается под конкретную ситуацию.





Можно найти применение и эффектам. Черно-белая печать, сепия, зеркальное отражение превратят самую растиражированную идею в уникальный предмет.