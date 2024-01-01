Картины на холсте Париж

Париж — столица Франции, один из самых крупных городов Европы, исторический, культурный и модный центр. Кроме того, это один из самых романтичных городов мира, куда обязательно хотят попасть все влюбленные парочки, представляя себе идиллические прогулки под красным зонтом по серым от дождя улицам, любование Эйфелевой башней и путешествия по рекам под ажурными старыми мостами. Купите картины Парижа в интернет-магазине Дас Арт.





Здесь множество старых театров, музеев, в которых хранятся шедевры мировой живописи и скульптуры, дворцово-парковые комплексы, дворцы. Отчаянных путешественников привлекает даже знаменитое кладбище Пер-Лашез, которое не только стало последним приютом множеству знаменитостей, но и является своеобразным музеем похоронного искусства 19 века.





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