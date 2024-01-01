Картины маслом Кавказ

Кавказ — один из самых колоритных и удивительных, многонациональных регионов России! Здесь живут потрясающие люди, славящиеся своим гостеприимством, национальными традициями, вкуснейшими кушаньями, зажигательными танцами, чистыми голосами. Да и кавказские пейзажи подстать — острые пики гор или поросшие деревьями крутые склоны, глубокие озера с чистейшей голубой водой, величественный Эльбрус, пятиглавый Бештау, ласково смотрящий на Пятигорск Машук. Кавказ можно постигать, покорять бесконечно, но и так и не приблизиться к разгадке его тайн. Когда-то сюда отправляли в ссылку, а теперь каждому хочется побывать здесь, хочется возвращаться, дышать полной грудью его воздухом и наслаждаться бегом бурлящих рек!

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