Картины с изображением России

Российская Федерация — самое большое государство в мире, расположенное одновременно в Европе и Азии. Страну отличает национально-культурное многообразие, военная мощь, богатство ресурсов, древняя и славная история, разнообразные традиции. И в каждой стране пытаются разгадать загадку нашей русской души.

Наши ученые и исследователи были первыми во многих областях науки, открывали новые земли, создавали уникальную технику. Именно мы первыми покорили космос, заложили основы космонавтики, создали радио, самолеты и вертолеты разных типов, подводные лодки, тепловой и бензиновый двигатели, смогли пересадить легкие человека и т.д. Наконец, именно наш человек избавил мир от фашизма!

Среди величайших наших ученых России — Циолковский, Менделеев, Ломоносов, Королев, Мечников, Капица, Курчатов, Попов, Можайский и многие другие. Во всем мире известна наша классическая литература и имена Пушкина, Достоевского, Толстого, Гоголя, Бродского, Тургенева, Бунина, Солженицына, Пастернака и многих других гремят по всему миру. Достижения театральной сцены, балета, некоторых видов спорта не дают покоя других странам.

Русская живопись начиналась еще с иконописи и затем переросла в крупные стили и течения, где гремят и сегодня имена Кипренского, Брюллова, Айвазовского, Репина, Серова, Врубеля, Кандинского, Малевича и других. А образцы величественной архитектуры России, часть из которых охраняется ЮНЕСКО, приезжают посмотреть со всего света — Санкт-Петербург, Красную площадь и Собор Василия Блаженного, города Золотого кольца, Кижи и Валаам. А сколько у нас природных чудес и сокровищ — Байкал, Урал, Эльбрус, вулканы и гейзеры Камчатки, Куршская коса, заповедник «Столбы», плато Путорана, мраморный каньон в Карелии — всего и не перечесть!

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