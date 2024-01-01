Картины Санкт-Петербург | Репродукции картин художников Санкт-Петербург

Санкт-Петербург — второй крупнейший и с богатейшей историей город России, вторая столица, город трех революций, город на Неве, северная столица, город-герой — и это далеко не весь список названий этого удивительно прекрасного уголка нашей страны.

Здесь огромное количество архитектурных шедевров, музеи, хранящие полотна и скульптуры великих мастеров, дворцово-парковые ансамбли, разводные мосты с потрясающими закатами над Невой, удивительный Эрмитаж, насладиться сокровищами которого не хватит и жизни, величественные храмы... Питер восхищает, одурманивает, манит, влюбляет в себя навсегда!

Ленинград, Петроград, Питер — центр научной жизни и некогда пристань великих поэтов — Пушкина, Есенина, Блока, Достоевского, Цветаевой, Некрасова, Зощенко, Гоголя, которые воспели его красоты в своих произведениях.

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