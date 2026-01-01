8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Вид на Строгановскую дачу в Петербурге (View of the Stroganov villa in St. Petersburg) Воронихин Андрей

Aртикул 63733B Воронихин Андрей
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 31.2x21.2 см

Художник: Воронихин Андрей

Картинная галерея графа А.С. Строганова (Art Gallery of Count AS Stroganoff)
Тематика: Гражданские здания

Дом у озера (The Lake house)Неаполитанский заливСтарая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века (Old Moscow. Street in China-town in early XVII century)Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века (The heyday of the Kremlin. All Saints Drive and the Kremlin in the late XVII century)Крымский видМоскваВид Рима. Колизей (View of Rome. Coliseum)Вилла у моряЛетний домик
Тематика: Санкт-Петербург

Исаакиевский собор на фоне каналаСанкт-Петербург №121Санкт-Петербург №115Вид на Большой каскад в Петергофе (View of the Grand Cascade in Peterhof)Санкт-Петербург №120Набережная Невы (Embankment of the Neva)Исаакиевский собор и памятник Петру IВид набережной и Мраморного дворца (View of the waterfront and the Marble Palace)Петербург. Вид на Неву (Petersburg. View of the Neva)
Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Век: 18-й век

Ловцы птицАмур и ПсихеяТриумф ВенецииИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеКрасная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Пастух и пастушка (1760)Аллегория музыки (Allegory of Music)Диана и КупидонПастушка (1750-1752)
Национальность: Русская

Золотая осеньДевятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуМосква (Moscow) №10В голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привале
