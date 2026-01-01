8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Вид набережной и Мраморного дворца (View of the waterfront and the Marble Palace) Садовников Василий

Aртикул 64301C Садовников Василий
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 31.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Вид набережной и Мраморного дворца (View of the waterfront and the Marble Palace)" Садовников Василий .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Вид набережной и Мраморного дворца (View of the waterfront and the Marble Palace)" Садовников Василий можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Садовников Василий

Придворный выезд от главного подъезда Большого дворца в Петергофе (The court departure from the main entrance to the Grand Palace in Peterhof)Фельдмаршальский зал (Field Marshals' Hall)
Смотреть все

Тематика: Санкт-Петербург

Исаакиевский собор на фоне каналаСанкт-Петербург №121Санкт-Петербург №115Вид на Большой каскад в Петергофе (View of the Grand Cascade in Peterhof)Санкт-Петербург №120Набережная Невы (Embankment of the Neva)Исаакиевский собор и памятник Петру IПетербург. Вид на Неву (Petersburg. View of the Neva)Народное гулянье во время Масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге
Смотреть все

Тематика: Набережные

Вид на Константинополь и Босфор (1856 г.)Летняя аллея вдоль моряПортофиноЯркий приморский пейзажВид на Босфор с собором Святой Софии и Девичьей башней в лунном свете (1884 г.)Юг ФранцииДеревня у озераГалеон в туманеКрасочные традиционные французские дома в Колмар
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньМосковский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикРожь
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валУтро в сосновом лесуВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньДевятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Охотники на привале
Смотреть все