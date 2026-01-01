8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Придворный выезд от главного подъезда Большого дворца в Петергофе (The court departure from the main entrance to the Grand Palace in Peterhof) Садовников Василий

Aртикул 64300B Садовников Василий
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Придворный выезд от главного подъезда Большого дворца в Петергофе (The court departure from the main entrance to the Grand Palace in Peterhof)" Садовников Василий .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Придворный выезд от главного подъезда Большого дворца в Петергофе (The court departure from the main entrance to the Grand Palace in Peterhof)" Садовников Василий можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

