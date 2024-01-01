Постеры Санкт-Петербург

Северная Венеция, культурная и вторая столица, Град Петров, Колыбель трех революций, город-герой Ленинград, — это все о нашем любимом Питере — городе красных крыш, всех влюбленных людей, воздушных словно торты дворцов. За чуть более чем три сотни лет он вырос из болот в настоящего красавца, выстоял в войну, пережил блокаду, развивается и сейчас, маня каждый год сюда туристов со всего мира.

Сколько величайших мастеров оставили свою печать на городе! Сколько слов о нем сказано и песен спето! Здесь творили Пушкин, Есенин, Блок, Зощенко, Ахматова, Достоевский, великие архитекторы и скульпторы Росси, Растрелли, Абросимов, Барышников, Воронихин, Клодт, Лазарев, Фальконе, Шульц.

Постеры о Питере — это репродукции картин великих мастеров, которые рассказывают о разных вехах в истории города, современные фотографии. Вы увидите бесконечные романтичные реки и каналы, дворцы и замки, залы Эрмитажа, известнейшие соборы Смольный, Казанский, Спас-на-Крови, и Исаакиевский и, конечно, знаменитые пригороды — Петергоф и Пушкин.

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