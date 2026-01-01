8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Петербургская Биржа (St. Petersburg Stock Exchange) Беггров Александр

Aртикул 63589D Беггров Александр
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x27 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Петербургская Биржа (St. Petersburg Stock Exchange)" Беггров Александр по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Петербургская Биржа (St. Petersburg Stock Exchange)" Беггров Александр можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Петербургская Биржа (St. Petersburg Stock Exchange)" Беггров Александр станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Беггров Александр

Петербург. Вид на Неву (Petersburg. View of the Neva)Набережная Невы (Embankment of the Neva)
Смотреть все

Тематика: Реки и озера

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Золотая осеньМост через реку №2Над вечным покоемЧерные кувшинкиВесна - большая водаОстровок в озере
Смотреть все

Тематика: Водный

Крейсер Аврора (The Cruiser Aurora)Линкор (Battleship)Речной пейзаж №25Военный корабль (Warship) №3Лодки у причала №11Подлодка (Submarine) №2Рыбацкое судно (Fishing boat)Военный корабль (Warship)Сан-Марко Вознесение (The Basin of San Marco on Ascension Day)
Смотреть все

Тематика: Санкт-Петербург

Исаакиевский собор на фоне каналаСанкт-Петербург №121Санкт-Петербург №115Вид на Большой каскад в Петергофе (View of the Grand Cascade in Peterhof)Санкт-Петербург №120Набережная Невы (Embankment of the Neva)Исаакиевский собор и памятник Петру IВид набережной и Мраморного дворца (View of the waterfront and the Marble Palace)Петербург. Вид на Неву (Petersburg. View of the Neva)
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньДевятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуМосква (Moscow) №10В голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привале
Смотреть все