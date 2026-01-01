8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Московский Кремль при Дмитрии Донском (The Moscow Kremlin with Dmitry Donskoy) Васнецов Аполлинарий

Aртикул 63671D Васнецов Аполлинарий
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 32.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Московский Кремль при Дмитрии Донском (The Moscow Kremlin with Dmitry Donskoy)" Васнецов Аполлинарий .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Московский Кремль при Дмитрии Донском (The Moscow Kremlin with Dmitry Donskoy)" Васнецов Аполлинарий можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Васнецов Аполлинарий

Старая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века (Old Moscow. Street in China-town in early XVII century)Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века (The heyday of the Kremlin. All Saints Drive and the Kremlin in the late XVII century)Красная площадь (Red Square)Основание Москвы (The base of Moscow)Северный край (The Northern territory)Старорусский город (Old Russian town)Новгородский торг (Novgorod bargaining)Скит (Cell)Книжные лавочки на Спасском мосту в XVII веке (Book shops at the Spassky bridge in the XVII century)
Смотреть все

Тематика: Замки и крепости

Вавилонская башня (с цветокоррекцией)Вавилонская башняПутешествие по самому знаменитому и древнейшему из сохранившихся японских замков Химедзи во время цветения сакурыЗамок Стерлинг - один из самых больших и важных замков в Шотландии Замок НойшванштайнГотический замок Карлштейн в осеннем лесу (Прага, Чехия)Водный замок (Каммер-Шато около Аттерзее I)Замок в облакахЗамок в тумане №2
Смотреть все

Тематика: Москва

Московский дворикМосква (Moscow) №10Московский дворик (оригинальная цветопередача)Москва №11Старая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века (Old Moscow. Street in China-town in early XVII century)Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века (The heyday of the Kremlin. All Saints Drive and the Kremlin in the late XVII century)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Москва (Moscow) №83Ночной город №35
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Жанры: Исторический

Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Иван Грозный убивает своего сынаСтарая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века (Old Moscow. Street in China-town in early XVII century)Ночной дозорРасцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века (The heyday of the Kremlin. All Saints Drive and the Kremlin in the late XVII century)Вавилонская башняПапа Урбан II проповедует первый крестовый поход на площади Клермон Красная площадь (Red Square)Венчание Николая II и великой княжны Александры Федоровны
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньДевятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуМосква (Moscow) №10В голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привале
Смотреть все