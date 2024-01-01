Картины маслом Санкт-Петербург

Чудесный Питер называют Северной Венецией, Спб, Пальмирой, культурной столицей, городом на Неве и другими именами, которые, впрочем, ничуть не отражают настоящей красоты этого рая на земле. Он вырос буквально на болоте усилиями бесчисленного количества людей по воле Петра Первого, пережил три революции, войну и блокаду. Здесь расположено великое множество значимых архитектурных памятников, произведений искусства в многочисленных музеях, дворцово-парковых ансамблей, буквально каждая улица — это история, музей под открытым небом, а уж белые ночи и разводные мосты воспеты в веках.

В разное время здесь жили и творили многочисленные гении русской литературы, науки, архитектуры.

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