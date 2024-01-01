Картины маслом Десерты

— Не в пирогах счастье!

— Ты что, с ума, что ли, сошёл? А в чём же ещё?

А. Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше»

По словам Дэвида Линча, «сахар делает счастливым и вдохновляет». Это правда самое лучшее лекарство от слез, усталости и глупых мужчин. И прав был Карлсон, гораздо лучше восемь тортов с одной свечкой, чем один с восемью!

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Каких только сладостей нет! Торты, мороженое, кексы, пирожные, пироги, печенье, варенье, конфеты, шоколадки, пончики, джем и многое другое. И это все в бесконечном ряду приятных гастрономических сочетаний доставляет сладкоежкам неимоверное удовольствие!

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