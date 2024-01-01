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Картины маслом Десерты
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— Не в пирогах счастье!
— Ты что, с ума, что ли, сошёл? А в чём же ещё?
А. Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше»
По словам Дэвида Линча, «сахар делает счастливым и вдохновляет». Это правда самое лучшее лекарство от слез, усталости и глупых мужчин. И прав был Карлсон, гораздо лучше восемь тортов с одной свечкой, чем один с восемью!
Картины с десертами — всевозможные тарелочки, креманочки, формочки, разноцветная карамель, посыпка, топинги, репродукции и фотографии — шикарное украшение любых кафе, кофеен и кухонь тех, кто любит готовить!
Каких только сладостей нет! Торты, мороженое, кексы, пирожные, пироги, печенье, варенье, конфеты, шоколадки, пончики, джем и многое другое. И это все в бесконечном ряду приятных гастрономических сочетаний доставляет сладкоежкам неимоверное удовольствие!
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