Картины маслом Сыр

В общем-то неважно,

Как устроен мир,

Если вам хватает

на вино и сыр.

Это один из самых древних пищевых продуктов и он насчитывает как минимум семь тысяч лет существования. До сих пор нет достоверных доказательств, где же впервые зародился уникальный процесс сыроделия, но историки утверждают, что скорее всего открытие было сделано случайно. Существует много сортов этого удивительного продукта, некоторые также обладают весьма специфическим, резким запахом и невероятной технологией изготовления, как, например, сардинский Касу марцу.

Не будь сыра, мы бы лишились множества вкуснейших блюд — пиццы, соуса к пасте, запеченной с сыром картошки и мяса, да и вино решительно было бы не с чем пить! Купите картины сыра в интернет-магазине Дас Арт.