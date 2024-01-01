Картины маслом Пицца

Это национальное блюдо Италии, нежно любимое во всем мире. Классический рецепт требует использования томатов и расплавленного сыра, хотя многие в домашних условиях, не задумываясь, кладут в начинку буквально всё, что есть в холодильнике.

Пицца хоть и достаточно быстрая еда, но ее приготовление все-таки настоящее искусство, чего стоит только приготовление теста, которое в процессе раскатки подкидывается и крутится и получается очень тонким и одновременно вкусным! Есть даже специальные повара-пиццайоло, появившиеся еще в 17 веке. А сколько начинок и в итоге видов блюда! Неаполитанская, Капприччоза, Маргарита, Четыре сыра, Фунги, Прошуто, Гавайская, Дьябло, Сицилийская, с ананасами, с морепродуктами и многие-многие другие.

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