Картины маслом Фастфуд

Так а все-таки, в чем же секрет популярности гамбургеров, чизбургеров, биг-маков, хот-догов и прочей быстрой еды? В котлете? В булочке с кунжутом? В соусе?! Наверное, во всем сразу, в том, что делает их вкус невероятным, притягивающим, запоминающимся! И пусть хоть тысячу раз в день кричат о вреде сэндвичей, чипсов, газировки и любого фастфуда, настоящие поклонники у него всегда найдутся!

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