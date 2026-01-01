8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Гоночный болид Формулы 1

Aртикул 54023C
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x27 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Гоночный болид Формулы 1"  по цене от 9330 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Гоночный болид Формулы 1" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Болиды

Болид (Fireball) №4Болиды на водеАвтомобильные гонки №2Гоночный автомобиль №4Винтаж гонкиГонки на ретро автомобилеСкоростной болидБолиды ФеррариБолид (Fireball) №2
Смотреть все

Тематика: Ретро автомобили

Яркий рекламный плакат автосервиса в винтажном стиле - с привлекательной девушкой в красном платье на фоне роскошного красного автомобиляХудожественный Париж, Франция. Ретро автомобильМерседес №124Кадилак (Cadillac) - ретро автомобильПожарная машинаРекламный плакат автосервиса в винтажном стиле с роскошным голубым ретро автомобилем на красном фонеВинтажный рекламный плакат автосервиса с роскошным ретро автомобилемЯркая винтажная туристическая открытка с ретро автомобилем на фоне расходящихся лучейЛетний отдых на поляне
Смотреть все

Тематика: Гонки

Девушка на мотоцикле №3Дрифт спортивных автомобилейПит стопГонки в МонакоНочные гонкиЯркий монохромный плакат с анонсом автогонки и надписямиПеред стартомАвтомобильные гонки №2Иллюстрация с винтажными гоночными автомобилями
Смотреть все

Национальность: Английская

Бирюзовый лесМальчик с яблокомДевушка в шляпе просит быть потишеСобаки на охоте (Dogs on the hunt)Пионы (Peonies) №8Гора Афон и монастырь СтавроникетесМост под дождемИталия №3Девушка в объятиях рыцаря в доспехах
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все