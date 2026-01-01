8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Дядюшка Пеннибэгс из Монополии с мешком денег Алек Монополия

Aртикул 52269C Алек Монополия
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x25 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Дядюшка Пеннибэгс из Монополии с мешком денег" Алек Монополия по цене от 9300 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Дядюшка Пеннибэгс из Монополии с мешком денег" Алек Монополия можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Алек Монополия

Милберн Пеннибэгс сидит на мешках с деньгамиСкрудж Макдак ныряет в монетыМонополия и Скрудж МакдакПеннибэгс за рабочим столоиМилберн Пеннибэгс бежит с мешком денегБренды в монополииПеннибэгс из Монополии за рулем кабриолетаМилберн Пеннибэгс на пути к самолетуКубик Рубик
Смотреть все

Тематика: Доллары

Три обезьяны в очках с долларамиДавид с долларами на фоне серой стеныСкрудж Макдак купается в деньгахМилберн Пеннибэгс сидит на мешках с деньгамиДенежный арт и золотой бык №13Supreme СкруджМонополия и Скрудж Макдак100 долларовПеннибэгс за рабочим столои
Смотреть все

Тематика: Монополия

Милберн Пеннибэгс сидит на мешках с деньгамиМонополия и Скрудж МакдакПеннибэгс за рабочим столоиМилберн Пеннибэгс бежит с мешком денегБренды в монополииПеннибэгс из Монополии за рулем кабриолетаМилберн Пеннибэгс на пути к самолетуКубик РубикПеннибэгс в банке Campbell
Смотреть все

Национальность: Американская

Дом у озера (The Lake house)Пионы (Peonies) №5Помощь другуГолый ребенок Рождество (Christmas)ВатерлооДеревянный домик в лесуСмелый блеф 2-я версияВид на побережье №2
Смотреть все

Графика: Граффити

Милберн Пеннибэгс сидит на мешках с деньгамиСкрудж Макдак ныряет в монетыГраффити медведьМонополия и Скрудж МакдакПеннибэгс за рабочим столоиЧереп в кепкеМилберн Пеннибэгс бежит с мешком денегГраффити рыбыГраффити девушка
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все