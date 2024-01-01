Картины маслом Застолье

Перефразируя Гоголя, можно сказать так: какой же русский не любит... застолий! Да и можно сказать, что представители всех национальностей и вероисповеданий любят собираться вместе за столом и бесконечно разговаривать. У кого-то это могут быть небольшие посиделки, а кто-то превращает чуть ли не каждое предложение в длинные красивые тосты. Картины застолья известных художников (Куликова, Стена, Веласкеса, Зубиару, Брейгеля, Либермана, Пота, Кустодиева, Толстого и др.) с самыми разными лицами вы найдете в интернет-магазине Дас Арт.