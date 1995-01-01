Картины маслом Композиция в интерьере

Вряд ли найдется в мире две абсолютно одинаково обставленных квартиры или дома. Даже во времена тотального дефицита наш народ умудрялся, имея одинаковые югославские стенки, как-то выделиться. И ведь всегда хочется посмотреть, как живет кто-то другой. В этом вам помогут картины композиций в интерьере. Это возможность не только полюбопытствовать обстановкой домов, но и увидеть моду разных времен, кусочки городов из маленьких окошек, убранство церквей, работу предприятий.

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