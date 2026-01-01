8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Военный квартал в пригороде Парижа (Military Quarter in Paris suburb) Вернер Антон фон

Aртикул 64508D Вернер Антон фон
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Военный квартал в пригороде Парижа (Military Quarter in Paris suburb)" Вернер Антон фон по цене от 9330 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Военный квартал в пригороде Парижа (Military Quarter in Paris suburb)" Вернер Антон фон можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Композиция в интерьере

Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)Читающая женщина (Woman reading)Вид из окнаЯгуар, чёрная пантераВ комнатах (The rooms)В комнатах. Гостиная с колоннами на антресолях (In the rooms. Living room with columns in the attic)Человек держащий стакан и старуха с трубкой (A Man holding a Glass and an Old Woman lighting a Pipe)Бал. УжинПроцедурный кабинет (Treatment room)
Смотреть все

Тематика: Военные

Венецианский флот собирается отплыть от набережной у Сан-Марко против кораблей БарбароссыПобеда (Victory)У крепостной стены. "Пусть войдут" (At the fortress wall. "Let Them")БаянСолдаты на маршеБанкет офицеров Георгиевской гражданской гвардии Портрет генерала Панфилова (Portrait of General Panfilov)Император Карл V в окружении побежденных противниковГербовый зал Зимнего Дворца (Armorial Hall of the Winter Palace)
Смотреть все

Жанры: Бытовой

Охотники на привалеВсадницаОпять двойкаЧаепитие в МытищахВсё в прошломДевушка на пляже №4Бахчисарайский фонтанБоярский свадебный пир в XVII векеДевочки вышивают
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валУтро в сосновом лесуВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Немецкая

Натюрморт (Still-life) №19Даниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйДама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомЛисток в круге №2Охота на кабанаМладенец Христос и Святой Иоанн играют с ягненком (1596-1653)Лошади у крыльца
Смотреть все

Жанры: Интерьерный

Залитая солнцем веранда (Sunlit veranda)Читающая женщина (Woman reading)Вид из окнаСпальня Ван Гога в АрлеВаза на столе возле окнаВ комнатах (The rooms)Маленькая девочка в голубом кресле В комнатах. Гостиная с колоннами на антресолях (In the rooms. Living room with columns in the attic)Спальня принца Мориса
Смотреть все