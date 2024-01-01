Картины маслом Военные

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8 (495) 648-66-46
8 (495) 648-66-46
м.Алексеевская, пр-т Мира 101Вс2, 1-ый этаж
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Портрет П.С. Масюкова
арт. 16882D
Боровиковский Владимир
Цена от
6290
Петр Петрович Новосильцев
арт. 16883D
Боровиковский Владимир
Цена от
6270
Портрет Юрия Лисянского , офицера и исследователя ВМФ России
арт. 16881C
Боровиковский Владимир
Цена от
6270
Портрет неизвестного генерала из семьи Бенкендорфов
арт. 16865D
Боровиковский Владимир
Цена от
6260
Портрет Иоасафа Евлевича Арбенева
арт. 16860D
Боровиковский Владимир
Цена от
6270
Портрет великого князя Константина Павловича
арт. 16848D
Боровиковский Владимир
Цена от
6260
Портрет Михаила Николаевича Трахимовского
арт. 16839C
Боровиковский Владимир
Цена от
6250
Портрет А.В. Поликарпова
арт. 16834D
Боровиковский Владимир
Цена от
6260
Фёдор Артемьевич Боровский, русский военный деятель, генерал-майор
арт. 16827D
Боровиковский Владимир
Цена от
6280
Чехословацкая армия входит во Владивосток, Сибирь, в 1918 году
арт. 425124D
Лакс Джордж
Цена от
6310
Синие Дьяволы на Пятой авеню
арт. 425119D
Лакс Джордж
Цена от
6250
Портрет раненого солдата КНИЛЬ
арт. 425716D
Исраэл Исаак
Цена от
6360
Перевозка колониальных солдат
арт. 425712D
Исраэл Исаак
Цена от
6400
Гедеон уничтожает армию мадианитян
арт. 430732D
Хемскерк Мартен
Цена от
6280
Представление шести немецких городов, 1547
арт. 430711D
Хемскерк Мартен
Цена от
6320
Имперские войска, приносящие цивилизацию индейцам, из Побед императора Карла, плита 6
арт. 430698D
Хемскерк Мартен
Цена от
6350
Гад, из серии «Двенадцать патриархов»
арт. 430692D
Хемскерк Мартен
Цена от
6300
Разрушение храма Ваала и убийство его священников
арт. 430686D
Хемскерк Мартен
Цена от
6280
Обращение Саула
арт. 430675D
Хемскерк Мартен
Цена от
6340
Саул, метающий копье в Давида
арт. 430664D
Хемскерк Мартен
Цена от
6280
Давид Вооружен перед Саулом
арт. 430662D
Хемскерк Мартен
Цена от
6280
Брат Давида, связанный с ним вызов Голиафа
арт. 430660D
Хемскерк Мартен
Цена от
6280
Давид Вооружен перед Саулом
арт. 430655D
Хемскерк Мартен
Цена от
6270
Давид спрашивает после вызова Голиафа
арт. 430650D
Хемскерк Мартен
Цена от
6270
Император Карл V в окружении побежденных противников
арт. 430634D
Хемскерк Мартен
Цена от
6350
Имперский лагерь в Ингольштадте, 1546
арт. 430607D
Хемскерк Мартен
Цена от
6360
Давид столкнулся с Голиафом
арт. 430565D
Хемскерк Мартен
Цена от
6270
Триумф Саула и Давида
арт. 430551D
Хемскерк Мартен
Цена от
6270
Поющие и танцующие женщины встречают Саула и Давида после победы
арт. 430549D
Хемскерк Мартен
Цена от
6270
Вид на военный лагерь с отдаленным видом на Чунаргарх
арт. 430441D
Ходжес Уильям
Цена от
6420
Пушки в действии
арт. 433929D
Северини Джино
Цена от
6270
Мученичество святой Урсулы и одиннадцать тысяч девственниц
арт. 424011D
Скорел Ян
Цена от
6290
Битва против жителей Веи и Фиден
арт. 424769D
Чезари Джузеппе
Цена от
6410
Бой с Горацием и Курятией
арт. 424760D
Чезари Джузеппе
Цена от
6400
Римский консул Регулус Аттилий, сражающийся с гигантским африканским змеем, лист 25 в серии с дикими зверями
арт. 422199D
Ян ван дер Страт
Цена от
6310
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