Картины маслом Гадания

«Устроены так люди, желают знать, что будет», - пелось в одной старой известной песне. А ведь и правда. Вспомните только, сколько разнообразных примет, гаданий, взываний к духам вы слышали, а, может, и сами принимали участие. Кто-то верит в них, а кто-то нет, но абсолютно точно никого не оставляют равнодушными.

Гадание в картинах художников тоже отражено, например, в работах Пимоненко, Маковского, Лепренса. Они полны загадок, ощущения неизведанного, при взгляде на них буквально чувствуешь бегущие по рукам мурашки. Картины святочных гаданий вы можете купить в интернет-магазине Дас Арт.