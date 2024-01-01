Картины маслом Домашнее хозяйство

Картины сельского хозяйства это не просто тихие пасторали, а временами сцены тяжелой работы, сбора урожая, кормления животных или убранства хлева, а также библейские мотивы. Это очень важная тема занимала и известных художников, например, Веласкеса, Коро, Хомера, Уистлера, Рубенса, Гойя, Писсарро и других. Картины домашнего хозяйства смогут украсить и домашние интерьеры и офисы предприятий, главное, подобрать к ним гармонирующую по цвету багетную раму. Купить все это вы можете с доставкой в интернет-магазине Дас Арт.